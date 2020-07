Nach Vermisstensuche in Hof: Seniorin ist im Pflegeheim

Hubschrauberlärm hat den einen oder anderen in Hof heute Nacht aufgeweckt. Die Polizei war auf der Suche nach einer 86 Jahre alten Frau. Der Pflegedienstleiter hat sie nämlich am Abend nicht in ihrer Wohnung gefunden. Auch andere Angehörige der Frau waren nicht zu erreichen, woraufhin die große Suchaktion startete. Bis zum Morgen hat es kein Ergebnis gegeben.

Am Vormittag war dann endlich die Betreuerin zu erreichen. Die konnte dann aufklären, dass die Seniorin mittlerweile im Pflegeheim lebt. Das hatte sie auch dem Pflegedienst mitgeteilt. Der Leiter hat diese Info aber offenbar nicht bekommen.