Nach verlorener Oberbürgermeisterwahl: Harald Fichtner nimmt Stadtratsmandat nicht an

Einen Monat ist er noch im Amt. Danach will sich Oberbürgermeister Harald Fichtner komplett aus der Hofer Kommunalpolitik zurückziehen. Nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl will er auch sein Stadtratsmandat nicht annehmen. Das hat Fichtner Radio Euroherz bestätigt. Nach 14 Jahren als Oberbürgermeisters sehe er sich nicht mehr in der Rolle eines Stadtrates. Jetzt seien andere in der Verantwortung. Harald Fichtner musste sich in der Stichwahl am Sonntag Eva Döhla von der SPD geschlagengeben. Auf der CSU-Liste rückt nun Kai Gollwitzer in den Stadtrat nach. Was Fichtner künftig beruflich machen möchte, weiß er noch nicht. Er will aber auf jeden Fall Bezirksrat bleiben.