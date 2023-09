Nach Verletzungspause: Nawrath holt Biathlon-Titel

Biathlet Philipp Nawrath hat sich nach überstandener Verletzungspause den ersten Titel bei den deutschen Meisterschaften gesichert. Der 30-Jährige gewann am Freitag in Ruhpolding im kurzen Einzel über 15 Kilometer. Auf Skirollern setzte sich der Bayern mit zwei Schießfehlern gut sieben Sekunden vor Matthias Dorfer (1 Fehler) durch, Ex-Weltmeister Benedikt Doll (3) belegte auf den Weltcup-Strecken im Chiemgau Rang drei. «Es war schon gut warm. Das hat mir aber gar nicht so viel ausgemacht. Es hat Spaß gemacht zu laufen und ich konnte gut Tempo machen», sagte Nawrath bei Temperaturen von 26 Grad.

Erst im Mai hatte er sich am Sprunggelenk verletzt. Nawrath zog sich einen Bänderriss sowie eine Fraktur im Bereich des Mittelfußes zu und musste anschließend eine mehrwöchige Zwangspause einlegen. «Die Erleichterung ist ziemlich groß», sagte Nawrath nach seinem nicht unbedingt erwarteten Erfolg: «So eine Verletzung kann auch andere Sachen bedeuten. Ich habe gar nicht gewusst, wie sich das entwickeln wird.» Zwar würden ihm «einige Kilometer» in der Vorbereitung fehlen. Bis zum Start des WM-Winters Ende November im schwedischen Östersund ist aber noch genügend Zeit, um in Topform zu kommen.

Die deutsche Meisterschaft in Ruhpolding läuft noch bis Sonntag. Bei Frauen und Männern stehen am Wochenende jeweils Sprint- und Verfolgungsrennen auf dem Programm.