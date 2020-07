Nach Urteil Oberprex: Adelt fordert dazu auf, Flagge zu zeigen

Flagge zeigen – das fordert aktuell der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt. Worauf er sich bezieht:

Es geht um ein Urteil des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Der hat nämlich die Beschlagnahme eines Hauses in Oberprex für rechtswidrig erklärt. Das ist aber nicht irgendein Haus. Die Immobilie galt als Anlaufstelle des mittlerweile verbotenen neonazistischen Freien Netz Süd. Die Mutter des bekannten Neonazis Tony Gentsch hat geklagt. Der Verwaltungsgerichtshof hat angezweifelt, ob der Mutter nachgewiesen werden kann, dass sie von der Nutzung des Grundstückes gewusst hat. Adelt bedauert das Urteil und betont in einer aktuellen Mitteilung, dass die Nutzung des Hauses als Nationales Zentrum Hochfranken nicht spurlos an der Frau vorbeigegangen sein kann. Der Staatsregierung falle seiner Ansicht nach ihr eigenes Handeln auf die Füße. Aufgabe der Demokraten vor Ort sei gleicheitig, zusammenzustehen und Flagge zu zeigen.