Nach Urteil in Oberfranken: Bayern setzt Allgemeinverfügungen zu Arbeitszeitgesetz aus

Die Corona-Lage hat viele Einrichtungen massiv belastet, gerade im Gesundheitssektor.

Um die Versorgung zu gewährleisten haben bayerische Regierungsbezirke Allgemeinverfügungen erlassen, die Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz erlauben. Dadurch konnten die Arbeitszeiten erhöht und Ruhezeiten reduziert werden. Auch die Arbeit an Sonn- und Feiertagen konnte vorgeschrieben werden. Diese Ausnahme galt für Betriebe der kritischen Infrastruktur. Auch in Oberfranken gab es so eine Allgemeinverfügung. Die hat Mitte Februar aber das Verwaltungsgericht Bayreuth gekippt. Grund: Der Bereich kritische Infrastruktur war nicht genau genug definiert. Der Freistaat Bayern zieht jetzt die Konsequenzen.

Laut Gewerkschaft Ver.di stoppen die Regierungsbezirke diese Allgemeinverfügungen.