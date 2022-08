Nach Unwetter wird Bayerns Wochenende stürmisch

Starke Regenfälle und schwere Gewitter haben in mehreren Teilen Bayerns für etliche Einsätze gesorgt. Hunderte Keller und Straßen standen in der Nacht zu Samstag unter Wasser und in einigen Orten schlugen Blitze in Dächer ein. Verletze habe es nicht gegeben, berichten mehrere Polizeisprecher. Besonders Nordbayern und der Großraum Nürnberg waren vom Unwetter betroffen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Demnach galt am Samstagmorgen für Ober- und Westfranken noch eine Unwetterwarnung.

Für den Samstag erwartet der DWD bereits ab den Mittagsstunden großräumig kurz anhaltende Gewitter. In der Nacht zum Sonntag wird es erneut stürmisch und nass: Hagel und Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde sind wahrscheinlich. Zum Sonntag ziehen die Gewitter nach Südbayern, besonders am Alpenrand in Oberbayern soll es stark regnen.