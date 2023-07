Nach Unwetter: Teilausfälle und Sperrungen bei der Bahn

Reisende brauchen Geduld: Nach schweren Unwettern war der Bahnverkehr auch noch am Donnerstagmorgen eingeschränkt. Die Strecke Ulm – Augsburg sei voraussichtlich bis zum Nachmittag gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Mehrere andere Strecken waren am Morgen ebenfalls weiter gesperrt. Den Angaben nach waren die Strecken München – Lindau, Starnberg – Tutzing, Weilheim in Oberbayern – Murnau sowie Murnau – Oberammergau betroffen.

Im Allgäuer Netz waren ebenfalls mehrere Strecken gesperrt, wie es weiter hieß. Darunter waren die Strecken München – Buchloe, Illertissen – Memmingen und Lindau – Hergatz.

Zwischen Stuttgart und München kam es zu Teilausfällen und Verspätungen der Züge von bis zu 45 Minuten. Auch mehrere S-Bahnen in der Landeshauptstadt München fuhren eingeschränkt. Reisende werden gebeten, sich im Voraus zu ihren Verbindungen zu informieren.