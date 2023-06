Nach Unklarheiten wegen Förderung für Kita-Neubau: Regierung und Gemeinde kündigen Gespräche an

Für zirka 5 Millionen Euro will die Gemeinde Konradsreuth eine Kita an die Grundschule anbauen. Die Gemeinde kann das Vorhaben aber nicht alleine stemmen und ist auf Förderungen angewiesen. Ende März hat die Gemeinde einen Antrag bei der Regierung von Oberfranken eingereicht, so Bürgermeister Matthias Döhla. Es gibt aber noch keine Zusage, daher hat sich der Bürgermeister im Interview mit Radio Euroherz dazu geäußert und unter anderem die komplizierten Verfahren kritisiert. In diesem Monat soll es nun aber wohl Gespräche geben. Das geht aus einer Antwort der Regierung von Oberfranken hervor, so Döhla:

Die Regierung von Oberfranken hatte zuvor auch in einer Pressemitteilung geschrieben, ein solches Gespräch anbieten zu wollen. Zudem werde der Förderungsantrag weiter bearbeitet, sobald alle Unterlagen eingegangen sind. Matthias Döhla hofft, dass die Gemeinde in diesem Jahr mit dem Bau beginnen kann.