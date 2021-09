Nach Unfallflucht: 16-Jähriger stürzt mit Roller in Bach

Rosenheim (dpa/lby) – Ein Jugendlicher ist am späten Freitagabend in Rosenheim mit seinem Roller in einen Bach gestürzt und schwer verletzt worden. Zuvor war er nach Angaben der Polizei mit zwei Freunden, die ebenfalls auf ihren Roller unterwegs gewesen waren, von einem Unfallort geflüchtet, wo er ein parkendes Fahrzeug beschädigt hatte. Er war mit seinem Roller gestürzt und in das Auto gerutscht. Eine Viertelstunde später kam es dann zu dem Sturz ins Wasser. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

