Nach Unfall auf B92 im Vogtlandkreis: Fünf Personen schwer verletzt im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall auf der B92 bei Elstertal im Vogtlandkreis sind gestern fünf Personen schwer verletzt worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 45-Jähriger mit seinem Auto links von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und ist dann in der Weißen Elster zum Stehen gekommen. Ein Rettungshubschrauber hat den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus gebracht. Vier weitere Insassen – darunter auch zwei jeweils 13- und 10-jährige Jungen – sind ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die B 92 war mehr als zwei Stunden lang voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt 11 Tausend Euro