Nach Unfall auch noch Fahrrad geklaut

Wildpoldsried (dpa/lby) – Doppeltes Ärgernis für eine Allgäuer Radfahrerin: Nach einem Unfall in Wildpoldsried wurde der Frau das Fahrrad geklaut. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Radfahrerin am Mittwoch in einem Kreisverkehr von einem Autofahrer angefahren worden, der ihre Vorfahrt missachtet hatte. Beim Sturz verletzte sich die Frau leicht, der Unfallverursacher brachte sie ins Krankenhaus. Ihr Fahrrad ließ die Frau am Unfallort zurück, ohne es abzuschließen. Als sie zurückkam, war ihr Rad verschwunden.