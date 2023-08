Nach umfangreicher Sanierung: Plauener Sportbad wieder geöffnet

Die Schüler in Bayern genießen noch eine Weile ihre Sommerferien. In unserem sächsischen Sendegebiet im Vogtland startet heute schon (…)

Schulstart in Sachsen: Kultusministerium setzt auf Digitalisierung

Für die Kinder und Jugendlichen im Vogtland geht’s am Montag (21.08.) zurück in die Schule. Wer mit dem Bus oder der Bahn zur (…)

Razzia im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau. Im Rahmen von Ermittlungen haben Polizisten in Zwickau, Glauchau und Plauen seit (…)

Razzia in Zwickau, Glauchau, Meerane, Plauen: 13 Kilogramm Marihuana sichergestellt

An der Haustür, am Telefon oder im Internet – Betrüger versuchen immer wieder über verschiedene Wege, Leuten das Geld aus der (…)

Die Sommerpause nutzen viele Politikerinnen und Politiker, um durchs Land zu reisen. So macht es auch der Sächsische Ministerpräsident (…)

Flughafen Hof-Plauen: Erste Landung eines A400M am Nachmittag

Wundert euch nicht, wenn’s am Nachmittag laut wird am Himmel über Hof. Am Flughafen Hof-Plauen wird erstmals ein Airbus A400M (…)