Erstmals nach drei Jahren veranstaltet der VdK-Kreisverband Hof wieder einen Aktionstag. Passend dazu ist der Umbau der Geschäftsstelle in der Hofer Blücherstraße abgeschlossen. Zu einem Tag der offenen Tür könnt ihr euch dort heute umsehen und auch mit den Sozialrechtsberatern des VdK vor Ort sprechen. Dieses Jahr liege der Fokus vor allem auf der häuslichen Angehörigenpflege, so der Sozialverband in einer Mitteilung. Der Aktionstag findet von 10 bis 15 Uhr in der Hofer Blücherstraße statt.