Überfall in Selb: Ein Tatverdächtiger durch Internetvideos aufgeflogen

Was einmal öffentlich im Internet ist, kann einem schnell zum Verhängnis werden: So auch einem 14-jährigen Schüler aus dem Landkreis Wunsiedel. Er kommt als einer der Täter bei einem Raubüberfall in Selb in Frage. Drei Männer hatten am Freitag Geld in einem Drogeriemarkt in der Schillerstraße erbeutet. Die Kassiererin hatten sie mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und einem Messer bedroht.

Eine Zeugin hatte die Kripo Hof auf das verdächtige Video in den sozialen Netzwerken und in Messenger-Diensten hingewiesen. Daraufhin hatten die Beamten die Wohnung des Jugendlichen durchsucht. Der 14-jährige Äthiopier sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, er hat zugegeben, dass er zumindest an dem Raubüberfall beteiligt war. Die Ermittlungen zu den anderen beiden Tätern laufen weiter.