Nach Überfall auf Oberkotzauer Lotto-Geschäft: Angeklagter bekommt Bewährungsstrafe und Sozialstunden

Mit einem Messer in der Hand ist ein 18-Jähriger Mitte Dezember in einen Lottoladen in Oberkotzau gestürmt und wollte Geld aus der Kasse erbeuten. Der Überfall war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Ohne Beute ist der junge Mann wieder abgezogen. Vor der Jugendkammer des Landgerichts Hof musste sich der Täter gestern wegen Diebstahls und räuberischer Erpressung verantworten. Wie die Frankenpost berichtet, hat ihn das Gericht zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Außerdem muss er 80 Sozialstunden ableisten. Der junge Mann sei in der Vergangenheit schon mehrmals wegen kleinerer Delikte in Erscheinung getreten. Der damals 18-Jährige hatte sich scheinbar nach einem Streit mit seiner Freundin dazu entschieden, den Laden zu überfallen. Das Messer hatte er zuvor in einem anderen Laden mitgehen lassen.