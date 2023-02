Nach über 450.000 Tests: Testzentrum im Landkreis Tirschenreuth schließt

Zum Ende des Monats werden die kostenlosen Corona-Bürgertests eingestellt. In Krankenhäusern und Pflegeheimen in Bayern reicht schon seit einiger Zeit ein Selbsttest aus, den ihr auch zuhause machen könnt. Die Testzentren in der Region werden deshalb in diesen Tagen abgebaut. Im Testzentrum im Landkreis Tirschenreuth könnt ihr euch morgen (26.2.) zum letzten Mal testen lassen. Zum Montag werden dann auch die mobilen Teams und Teststationen in Kemnath ihren Betrieb einstellen. In der Zeit von September 2020 bis Februar 2023 wurden im Testzentrum über 450.000 Tests durchgeführt.