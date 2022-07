Mehr als 30 Jahre lang hat Gabriele Hohenner ihre Dienste in der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth geleistet. Seit 2017 sogar in der Position als Hauptgeschäftsführerin. Heute wird Hohenner in den Ruhestand verabschiedet. Zur feierlichen Verabschiedung wird auch die Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz erwartet. Wer die Nachfolge von Hohenner übernimmt, soll sich voraussichtlich Ende des Jahres entscheiden.