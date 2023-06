Nach trockenem Wetter: Start in die Erdbeersaison verzögert sich

Anfang Juni hat offiziell die Erdbeersaison begonnen. Bis auch die Erdbeerfelder zum Selberpflücken in der Region öffnen, dauert es noch ein bisschen. In den vergangenen Wochen ist es sehr trocken gewesen. Dadurch verzögert sich der Start in die Erdbeersaison in der Region. Das Erdbeerfeld in Kühschwitz bei Rehau will in etwa zehn Tagen öffnen. Allerdings geht es auch dort nicht mehr ohne künstliche Bewässerung, so der Inhaber des Erdbeerfelds Ingo Reinhart. Das lässt die Preise in diesem Jahr voraussichtlich etwas ansteigen. Weitere Erdbeerfelder im Sendegebiet gibt es nur noch in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth und im Vogtland. Die öffnen voraussichtlich auch erst im Laufe der kommenden Woche.