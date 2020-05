Nach Tritten gegen Kopf: U-Haft wegen versuchten Totschlags

Bamberg (dpa/lby) – Weil er einen Mann an einer Bushaltestelle in Bamberg gegen Kopf und Brust getreten haben soll, sitzt ein 37-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. «Sie konsumierten nicht wenig Alkohol und hatten eine Meinungsverschiedenheit», sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Dabei soll der Mann seinen Bekannten aus Ebelsbach (Landkreis Haßberge) niedergeschlagen und getreten haben. Der 36-Jährige kam am Donnerstagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde in seinem Haus im Landkreis Bamberg festgenommen.