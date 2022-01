Nach Treffen von Habeck und Söder: Tirschenreuths Landrat kämpft für die 10-H-Regel

Deutschland soll klimaneutral werden. Dafür muss der Ausbau von erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben werden. In Sachen Windkraft geht in Bayern aber kaum etwas voran. Hauptgrund ist die 10-H-Regel, die einen strengen Mindestabstand zu Siedlungen vorschreibt. Nach einem Treffen zwischen Bundeswirtschaftsminister Habeck und dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder, gibt es zumindest einen kleinen Erfolg für den grünen Bundesminister. Söder hat angekündigt Ausnahmen von der 10-H-Regel zu erwägen. Denkbar wären zum Beispiel Windräder in Staatsforsten oder Ausnahmen, wenn alte Windräder durch neue, leistungsfähigere ersetzt werden könnten. Die 10-H-Regel soll aber bleiben. Dafür will auch der Tirschenreuther Landrat Roland Grillmeier kämpfen.

Die Regel diene dem Schutz der Bürger. Der Landrat will sogar drei Naturräume im Landkreis Tirschenreuth als Landschaftsschutzgebiete ausweisen. Dadurch könnte der Landkreis dort für bis zu zwei Jahre den Bau von Windrädern verhindern. Das betreffe das Grüne Band Bayern-Tschechien, den Stiftländer- und den Egererwald rund um Waldsassen sowie den Hessenreuther Wald. Das Thema soll am Montag in den Kreisausschuss. Grillmeier sei nicht gegen Windkraft. Jedoch sollten auch die Ballungsräume ihren Teil leisten. Es könne nicht alles auf den ländlichen Raum abgewälzt werden.