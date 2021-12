Nach tödlichen Stichverletzungen: Bruder des Opfers in Haft

Karlskron (dpa/lby) – Nachdem er seinen Bruder vor zwei Jahren mit einem Küchenmesser erstochen haben soll, ist ein mittlerweile Volljähriger nun in Oberbayern in Untersuchungshaft gebracht worden. Das Opfer war im Sommer 2019 mit starken Verletzungen auf einer Straße in Karlskron (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) gefunden worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen vor Ort starb der 18-Jährige kurze Zeit später im Krankenhaus.

Der damals 16 Jahre alte Bruder war zwischenzeitlich in Bulgarien untergetaucht. Nachdem gegen ihn ein internationaler Haftbefehl beantragt worden war, wurde der mittlerweile volljährige Tatverdächtige jetzt nach Deutschland überführt. Er war in Bulgarien bereits wegen Eigentumsdelikten in Haft.

