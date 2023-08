Nach tödlichem Unfall: LKW-Fahrer muss ins Gefängnis

Gut eineinhalb Jahre nach einem tödlichen Unfall im Landkreis Wunsiedel hat das Schöffengericht Wunsiedel den Unfallverursacher verurteilt. Er muss für zwei Jahre und zehn Monate unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ins Gefängnis.

Es ist eine Winternacht am 5. April 2022 auf der B303 bei Tröstau. Bei Schneegestöber will der LKW-Fahrer zwei weitere Laster trotz Überholverbot mit viel zu hohem Tempo überholen. In diesem Moment kommt ihm ein LKW entgegen – und es kommt zum Zusammenstoß. Dabei stirbt der Fahrer des entgegenkommenden Lasters. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe vor Gericht ein. Es folgte mit seinem Urteil der Staatsanwaltschaft, weil der LKW-Fahrer rücksichtslos und vorsätzlich gehandelt habe. Seinen Führerschein muss er für drei Jahre abgeben.