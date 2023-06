Nach Telefonbetrug: Ehepaar aus dem Vogtland bekommt Geld zurück

Bei einem Anruf der vermeintlichen Bank hat ein Ehepaar aus Falkenstein im Vogtlandkreis einen fünfstelligen Eurobetrag verloren. Am Ende gab es aber ein Happy End. Die Verbraucherzentrale Auerbach konnte das Kreditinstitut des Ehepaares davon überzeugen, den Schadensbetrag zu übernehmen. Am Telefon hatte ein Mann gefragt, ob die Abbuchungen auf dem Konto auch rechtens wären. Das Ehepaar verneinte das. Der Mann bot Hilfe an. Er schickte einen Link per Mail, der die Abbuchungen nach einem Klick verhindern sollte. Das haben die beiden dann auch versucht. Dabei griff der Betrüger allerdings die Daten das Paares ab und bediente sich selbst am Konto.