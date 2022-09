Nach Streit um Sitzbänke: FDP-Kreisverband Hof-Stadt fordert mehr Bürgerfreundlichkeit

Eine Hofer Apotheke in der Altstadt hatte wochenlang Sitzbänke draußen aufgestellt, um Sitzgelegenheiten zu schaffen. Vor kurzem hat die Apotheke öffentlich gemacht, dass die Stadt angeordnet hat, dass die Sitzbänke wieder verschwinden würden. Es habe keine Genehmigung gegeben und es hätte auch keine gegeben, da diese Gestaltung nicht dem Konzept der Stadt Hof entsprochen hätte. Der FDP-Kreisverband Hof-Stadt meldet sich nun in einer Mitteilung zu Ort. Sie macht dem jeweiligen Beamten keinen Vorwurf, er habe formaljuristisch richtig gehandelt. Die FDP kritisiert aber die Stadtspitze für fehlende Bürgerfreundlichkeit.

Citymanagement fange vor der eigenen Haustür an, da müsse man nicht auf Fachleute von außerhalb warten. Es sei eine Bankrotterklärung für die Stadtführung, da niemand vor der Anordnung zur Beseitigung mit den Betroffenen gesprochen habe. Und das obwohl die Bänke so lang aufgestellt und für viele sichtbar waren. Eine bürgerfreundliche Lösung müsse her, fordert die FDP. Die Stadt Hof müsse künftig die Herangehensweise und den Umgang mit privatem Engagement verbessern.