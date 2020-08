Nach Streit mit Sohn: Eltern verletzen 16-Jährigen

Schweinfurt (dpa/lby) – Weil er sich nach Polizeiangaben mit ihrem 14-jährigen Sohn über mutmaßlich geklaute Kopfhörer gestritten hat, sollen Eltern in Unterfranken einen Jugendlichen angegriffen haben. Sie hätten den 16-Jährigen geschlagen und ihn mit einem Messer am Kopf verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er kam nach dem Angriff vom Montagabend in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Vater des 14-Jährigen sitzt in Untersuchungshaft. Inwieweit andere Familienmitglieder bei dem Streit in einer Schweinfurter Flüchtlingsunterkunft beteiligt waren, war zunächst nicht klar.