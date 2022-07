Nach Streit mit Pickup angefahren: Täter flüchtig

Nach einem nächtlichen Streit vor einem Nürnberger Club ist ein Mann von einem Pickup angefahren worden. Der 47-Jährige hatte sich in der Nacht zum Sonntag mit drei Männern gestritten. Diese seien daraufhin in den Geländewagen mit offener Ladefläche gestiegen und seien dann «gezielt» auf den Mann zugefahren, wie die Polizei mitteilte. Bei der anschließenden Flucht rammten die Täter ein parkendes Auto. Mit Verletzungen an Beinen und Kopf wurde der 47-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei suchte am Sonntag noch nach den drei Männern. Worum es in dem Streit ging, konnte die Polizei nicht sagen.