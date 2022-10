Nach Streit: Mann fährt auf der Motorhaube über die A72

Solche Szenen kennen wir eigentlich aus Actionfilmen: Eine Stunt-Figur klammert sich auf der Motorhaube fest, während das Auto davonrast.

Aber genau so eine Szene hat sich offenbar auf der A72 im Vogtland am Sonntagabend abgespielt. Ein betrunkener Autofahrer war auf das Auto eines 23-Jährigen aufgefahren. Weil der Unfallverursacher sich aus dem Staub machen wollte, legte sich der 23-Jährige auf dessen Motorhaube. Doch statt den Mann damit an der Weiterfahrt zu hindern, gings für den jungen Mann auf der Motorhaube festgeklammert über die Autobahn. Die Polizei aus Reichenbach hielt die beiden vier Kilometer weiter an und hat einen Alkoholtest durchgeführt. Der 59-jährige Unfallverursacher hatte 1,9 Promille. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt.