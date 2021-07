62-Jährige stirbt nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

München (dpa/lby) – Beim Zusammenstoß von zwei Autos ist am Dienstag nahe Bechhofen (Landkreis Ansbach) eine Frau tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 30-Jähriger mit seinem Pkw in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto einer 62-Jährigen auf einen angrenzenden Radweg geschleudert. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 30 Jahre alte Mann wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße 2221 war für die Unfallaufnahme rund drei Stunden lang gesperrt.

