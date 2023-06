Nach Staudamm-Sprengung: Versorgung durch private Initiative aus Hochfranken läuft gut

Viele Spenden aus Hochfranken sind für die Betroffenen der Kachowka-Staudamm-Sprengung im ukrainischen Kriegsgebiet bereits angekommen. Boote, Schwimmwesten und auch Mittel zur Wasserreinigung wurden durch die Hermann und Bertl Müller-Stiftung, sowie von Apotheken ermöglicht, so die Organisatorin Hanna Vinichuk von der Diakonie Hochfranken.

Die private Initiative sorgt dafür, dass Transporte mit LKW, oder Reisebussen an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden. Ukrainische Kontaktleute bringen die Güter in das Krisengebiet bei Cherson, was auch reibungslos verläuft, so Vinichuk. Allerdings werden momentan neben Trockennahrung und Geldspenden hauptsächlich Wasserpumpen vor Ort gebraucht.

Entsprechende Spenden können bei der Hermann und Bertl-Müller Stiftung eingereicht werden, oder bei den privaten Helfern der Aktion abgegeben werden. Hierfür ist nur ein kurze Kontaktaufnahme mit Hanna Vinichuk bei der Diakonie Hochfranken notwendig. Die Kontaktdaten findet ihr auf euroherz.de!

Kontakt zu Hanna Vinichuk: 09281 / 540 570 33 oder 0175 / 4 78 53 07