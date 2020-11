Nach Standortentscheidung für Plauener Wendezentrum: Kein Bürgerbegehren dagegen

Die Entscheidung gefällt nicht jedem: Das Informations- und Dokumentationszentrum, das an die Friedliche Revolution in Plauen erinnern soll, soll ins ehemalige Brandschutzamt am Oberen Graben kommen. Das hat der Stadtrat so beschlossen. Der Verein Vogtland 89 hält diese Entscheidung für falsch. Der Standort sei touristisch unattraktiv, viel zu teuer und liege auch nicht am Ort der damaligen Demonstrationen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Ein Bürgerbegehren will er dennoch nicht auf die Beine stellen. Bis Mitte Februar bräuchte es über 3.200 Unterschriften. Das sei durch die Corona-Beschränkungen momentan nicht erreichbar, begründet der Verein seine Entscheidung.