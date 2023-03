Nach Stadt Hof und Landkreis Wunsiedel: Auch Landkreis Hof tritt dem VGN bei

Ein einheitlicher Tarif, günstigere Preise, besserer Service. Ganz Hochfranken tritt ab 2024 dem VGN bei. Nach der Stadt Hof und dem Landkreis Wunsiedel hat auch der Kreistag in Hof heute für den VGN-Beitritt gestimmt.

„Die Nutzer erwarten zurecht, dass man mit einem Ticket von Hof nach Nürnberg und von Münchberg nach Bayreuth fahren kann.“ Das sagt Landrat Oliver Bär. Ein gemeinsamer Verkehrsverbund sei eine Notwendigkeit unserer Zeit.

Zu den erhofften Vorteilen des VGN-Beitritts gehört neben der besseren Anbindung und dem einheitlichen Tarif auch die Hoffnung auf mehr Tourismus. Es fallen auch Kosten für die Kommunen an. Der Freistaat Bayern übernimmt aber den Großteil der anfallenden Erstinvestitionen und Einmalkosten, zum Beispiel für die Software oder die Ausstattung der Haltestellen. Für den Landkreis Hof fallen nächstes Jahr rund 280.000€ Kosten an. Der Betrag verringert sich jedes Jahr, bis lediglich die jährlichen Zahlungen für den Verbundbeitrag und den Schülerverkehr dauerhaft verbleiben, so das Hofer Landratsamt in einer Mitteilung.