Nach Spieler-Tod: Kickers Selb sind von Anteilnahme überwältigt

Müller war beim Hallenturnier in Münchberg am Samstag während eines Spiels zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten.

Der ganze Verein kann es noch nicht fassen und realisieren. Das sagt der Vorsitzende der Kickers Selb Stefan Specht im Gespräch mit Radio Euroherz nach dem Tod ihres Spielers Daniel Müller am Wochenende. Der Verein bedankt sich für die große Anteilnahme und möchte sich in dieser Woche auch noch mit den Angehörigen des verstorbenen Spielers in Verbindung setzen. Die Mannschaft sei froh, dass der Terminkalender jetzt erstmal leer ist, die Hallensaison ist seit dem Wochenende beendet. Das Training bei den Kickers Selb ist für diese Woche erstmal abgesagt, am Abend wollen sich die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten zusammensetzen und beraten, wie es weiter geht, um bis zum nächsten Testspiel am zweiten Februar-Wochenende wieder einen halbwegs normalen Betrieb aufrecht erhalten zu können.

