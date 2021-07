Nach Sperrung: Alsenberger Durchlass ab Mittag wieder frei

In Köditz stand der Fußballplatz unter Wasser und die Straßen waren überschwemmt. Aber auch in Hof hat der Starkregen am vergangenen Freitag für Probleme gesorgt. Kanaldeckel wurden aus der Fassung gedrückt und am Alsenberger Durchlass ist im Bereich des Gehsteigs Wasser ausgetreten. Weil auch die Fahrbahn überflutet war, ist der Durchlass seitdem für den Verkehr gesperrt. Die Fugen sind mittlerweile gefüllt. Heute (13.7.) ziehen die Mitarbeiter des Bauhofs noch eine neue Asphaltdecke auf. Gegen Mittag sollte der Verkehrs am Alsenberger Durchlass in Hof also wieder rollen.