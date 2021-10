Nach SPD-Anfrage: Marktredwitz will das Waldstadion zurück

Wenn es eine Stadt in der Region gibt, in der sich in den vergangenen Jahren viel getan hat, dann ist es Marktredwitz. Aber auch dort gibt es einige Bauprojekte, bei denen es nicht so richtig vorangehen will. Die SPD-Stadtratsfraktion hat deshalb nachgefragt und hat in der jüngsten Stadtratssitzung Antworten bekommen.

Der größte wunde Punkt dürfte wohl das Waldstadion sein. Die Stadt hat es bereits vor fünf Jahren an die Firma MediTec verkauft. Sie wollte dort einen großen Gesundheitskomplex mit Rehazentrum, Seniorenresidenz und Gesundheitshotel bauen. Seitdem es mit dem damaligen Architekten Probleme gegeben hat, ist nicht wirklich viel passiert. Die Stadt prüft jetzt, ob sie das ehemalige Wacker-Stadion wieder zurückkauft. Klar ist dagegen die Lage bei der ehemaligen Jugendherberge. Hier ist die Bebauungsfrist verstrichen, sodass die Stadt den Rückkauf bereits vorbereitet. Für das Unna-Heim überarbeitet der Bauherr gerade seine Pläne. Hier ist ein Umbau der ehemaligen Kinderklinik zu einer Wohnanlage angedacht gewesen.