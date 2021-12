Nach sieben Niederlagen in Folge: VER Selb will nicht aufgeben

Mit der 13:3-Pleite gegen Ravensburg haben die Selber Wölfe das siebte Spiel in Folge verloren. Und am Dienstag steht schon das nächste Spiel in Kaufbeuren an.

Viele verletzungs- oder krankheitsbedingte Ausfälle und eine englische Woche nach der anderen – bis Mitte Februar. Das sind die Gründe, die zu der prekären sportlichen Situation des VER geführt haben. Zur sportlichen Lage hat sich nun die Vereinsführung geäußert.

Die Selber Wölfe geben nicht auf und wollen durchhalten. Bis zu den Playdowns werde der Verein wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft haben, um den Klassenerhalt zu schaffen, betonen die Vorstände Jürgen Golly und Thomas Manzei. Die verletzten Spieler würden zudem nach und nach zurückkehren. Auch auf die Torhüterpersonalie Evan Weninger gehen die Vorstände ein. Der VER und Weninger hatten am Samstag die Auflösung seines Vertrages bekanntgegeben. Der Verein teilt mit: Herbert Hohenberger und die Vorstandschaft hätten vergangene Woche entschieden, einen Spieler mit deutschem Pass als Torhüter zu wollen. Dadurch biete sich die Möglichkeit, vier Kontingentspieler auf dem Feld einzusetzen. Dass der Abgang des Kanadiers dann doch so ungewöhnlich schnell ging, habe auch die Vereinsführung überrascht. Es gebe kein böses Blut zwischen Weninger und dem VER, teilen die Vorstände mit.

Zur kompletten Stellungnahme des Vereins geht es hier.