Nach schweren Vorwürfen: Russell Brand meldet sich zu Wort

Als Astronaut Jim Lovell in «Apollo 13» hat er Kinogeschichte geschrieben. Doch auch im echten Leben würde ihn die Teilnahme an einer (…)

Kim Kardashian verrät ihre größte Angst

Kim Kardashian spielt in der neuen Staffel von >American Horror Story» eine Hauptrolle. In einem kurzen Video hat sie verraten, was ihr (…)