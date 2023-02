Nach Schockanruf: Hoferin übergibt Wertsachen an Betrüger

Und schon wieder haben Trickbetrüger es geschafft, einer Frau aus Hof Wertgegenstände zu entlocken. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, hat die 65-jährige einen Schockanruf erhalten. So soll ihr Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt worden sein. Um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren, sollte die Frau eine Kaution an einem Treffpunkt in der Ossecker Straße in Hof zahlen. Vor Ort nahm ein bisher unbekannter Mann die Wertsachen der Frau entgegen. Er ist ca. 1,70m groß, hat lockige, dunkle Haare und einen Vollbart. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wenn ihr etwas von der Übergabe mitbekommen habt, meldet euch bitte bei der Polizei.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: