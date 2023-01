Nach Schneefall: Schlittenfahren und Winterwanderungen am Ochsenkopf

Der Schneefall hat gestern auf den Straßen für viel Chaos gesorgt. Aber der Schnee hat auch seine schönen Seiten. Seit kurz vor Weihnachten war im Fichtelgebirge kein Wintersport mehr möglich. Das könnte sich jetzt zum Wochenende ändern. In der Ochsenkopfregion sollte zumindest das Schlittenfahren wieder drin sein, sagt Andreas Munder von der Tourismus & Marketing GmbH Ochsenkopf. Er zeigt sich im Euroherz-Interview dankbar über den erneuten Wintereinbruch.

Für Skifahren und Langlauf liegt aber derzeit noch zu wenig Schnee. Immerhin: Die Liftbetreiber haben die Beschneiung auch am Ochsenkopf begonnen, so Munder. Zudem sind Winterwanderungen weiterhin möglich. Zum Deutschen Winterwandertag geht das Programm in der Ochsenkopfregion auch am Wochenende weiter.