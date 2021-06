Wer in Naila ein Päckchen bei der Post aufgeben wollte, stand in den vergangenen Wochen vor verschlossenen Türen. Die Filiale im Frankenwälder Brauhaus an der Hofer Straße musste aufgrund einer Krankheit schließen. Jetzt ist klar, sie wird auch nicht mehr aufmachen. Dafür hat die Post für eine Alternative gesorgt. Am Anger 36 wird am Donnerstag (1.7.) eine neue Post-Filiale eröffnen. Sie hat montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr geöffnet, und samstags von 10 bis 13 Uhr.