Nach Schlägereien im Plauener Stadtzentrum: OB Zenner plant Sicherheitsgipfel

In der Plauener Innenstadt ist es schon mehrfach zu Schlägereien und Unruhen gekommen. Erst am Sonntag ist ein junger Mann nach einer Auseinandersetzung mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus gekommen. Nun hat es innerhalb eines Tages schon wieder zwei Vorfälle gegeben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Stadt Plauen zieht jetzt Konsequenzen.

Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner plant jetzt kurzfristig einen Sicherheitsgipfel mit Polizei und Staatsanwaltschaft. An diesem Wochenende findet ja auch das Stadtfest „Plauener Frühling“ satt. Die Vorfälle aus den vergangenen Tagen verunsichern die Menschen, so Steffen Zenner. Die Stadt trifft deswegen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen: Die Plauener Polizei und die Landespolizei sichern das Gelände ab. Die Beamten sind dann auch verstärkt in den Nachmittags- und Abendstunden unterwegs. Zenner plan außerdem, in den Sommermonate einen stationären Einsatzcontainer mit einem Security-Dienst im Stadtzentrum aufzustellen. Dafür braucht er aber erstmal die Zustimmung des Stadtrats.