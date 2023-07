Nach Schlägen in Plauen: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ende Mai hat es an einer Tankstelle in Plauen einen Streit zwischen zwei Männern gegeben, der für einen der beiden im Krankenhaus endete. Das hat für den anderen nun ein Nachspiel. Wie die Polizei mitteilt, sitzt der 22 Jahre alte Mann seit Freitag in der JVA, weil er im Verdacht steht, das Opfer angegriffen zu haben. Dabei soll er es mehrfach geschlagen und mit einer abgebrochenen Flasche verletzt haben. Der Tatverdächtige muss sich nun neben Körperverletzung auch wegen Diebstahls und Beleidung verantworten.