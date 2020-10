Nach Schalte mit Kanzlerin: Hof nimmt Flüchtlinge aus Moria auf

Der schlimme Brand in dem griechischen Flüchtlingslanger Moria hat ganz Deutschland bewegt. Das Land hat deshalb zugesichert einige Flüchtlinge aufzunehmen. Davon kommen welche auch in die Region.

Nach dem Brand im Sommer haben mehrere Städte in Deutschland signalisiert, Flüchtlinge aufzunehmen. Darunter auch Hof. Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat deshalb mit anderen Rathauschefs an einer Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen. Demnach will der Bund die Flüchtlinge ab dem kommenden Jahr auf ganz Deutschland verteilen. Wie viele Menschen genau nach Hof kommen, ist noch nicht klar. Insgesamt ist von etwa 1.500 Geflüchteten die Rede. Die ersten von ihnen sind im Oktober in Hannover angekommen.