Nach Sanierung und Trägerwechsel: Sachsen Kultusminister besucht Gymnasium in Oelsnitz

Zum Start nach den Winterferien erwarten die Schüler am Julius-Mosen-Gymansium in Oelsnitz gleich hohen Besuch. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz schaut sich die Schule an. Anlass ist die Sanierung des Gymnasiums für etwa drei Millionen Euro. Unter anderem werden die WC-Bereiche komplett erneuert, ein Aufzug wird eingebaut und die vorhandene Ölheizung wird getauscht. Das Bauvorhaben soll bis Juli abgeschlossen sein. Seit dem vergangenen August liegt die Trägerschaft für das Gymnasium nicht mehr beim Vogtlandkreis, sondern direkt bei der Stadt Oelsnitz.