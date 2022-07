Nach Sanierung: Tag der offenen Tür im Dorfgemeinschaftshaus Lorenzreuth

Gerade in kleinen Dörfern sorgt ein gemeinsamer Treffpunkt für den Zusammenhalt in der Bevölkerung. Auch im Marktredwitzer Ortsteil Lorenzreuth haben die Anwohner jetzt so einen Anlaufpunkt. Die Sanierung der ehemaligen Gaststätte „Grüner Baum“ ist abgeschlossen. Damit steht nun die offizielle Eröffnung des neuen Dorfgemeinschaftshauses an. Bei einem Tag der offenen Tür von 15 bis 18 Uhr können sich alle in den neuen Räumen umschauen und dazu spezielle Lorenzreuther Spezialitäten bei einem Buffet probieren.