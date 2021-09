Nach Sanierung: Hallenbad Marktredwitz öffnet am Dienstag

Pünktlich zum Ende der Freibadsaison ist das Hallenbad in Marktredwitz wieder geöffnet.

Ab Dienstag um 14 Uhr könnt ihr dort wieder schwimmen gehen.

Das Bad ist in den letzten Jahren für zirka neun Millionen Euro generalsaniert worden.

Neben den neuen Schwimmbecken gibt es auch einen kleinen Gastronomiebereich mit Bar und einen Wellnessbereich. Der muss wegen der Corona-Vorschriften aber vorerst zu bleiben. Trotzdem ist auch Oberbürgermeister Oliver Weigel froh, wieder ein Hallenbad in der Stadt zu haben.

Für die Besucher gilt Maskenpflicht im Eingangsbereich und die 3G-Regel bei einer Inzidenz über 35. Außerdem dürfen im Badebereich nur 80 Menschen gleichzeitig sein.