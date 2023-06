Nach Sanierung: Freibad in Zell öffnet wieder

Bei diesen Temperaturen erfrischen sich viele gerne im Wasser. In vielen Orten geht das aber überhaupt nicht mehr, weil viele Freibäder marode sind und dichtmachen mussten. Das Freibad in Zell hat das Glück gehabt, Fördergelder für eine Sanierung zu bekommen. Die ist nach über einem Jahr nun abgeschlossen, sodass das Freibad heute offiziell wiedereröffnen kann. Die Marktgemeinde feiert das ab 11 Uhr mit einem Festakt. Am Abend soll es außerdem eine Poolparty geben.