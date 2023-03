Nach rund 537.000 Tests: Corona-Testzentren im Vogtland machen dicht

Ende Februar haben jetzt die Testzentren in Hof, Münchberg und Wunsiedel ihren Betrieb eingestellt. Heute (01. März) machen nun auch die Testzentren im Vogtlandkreis dicht. Hintergrund ist, dass der Bund die kostenlosen Corona-Bürgertests einstellt. Wie das Landratsamt des Vogtlandkreises mitteilt, sind die Testzentren in Auerbach, Klingenthal und Reichenbach insgesamt knapp 730 Tage in Betrieb gewesen. In dieser Zeit haben die Mitarbeiter rund 537.000 Testungen durchgeführt, heißt es. Nach der Schließung der Testzentren könnt ihr euch im Vogtland zum Beispiel noch in Apotheken und Arztpraxen testen lassen. Eine Übersicht mit den geöffneten Schnelltestzentren gibt’s auch weiterhin im Netz