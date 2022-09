Nach Reparaturarbeiten: Training auf Skisprungschanze in Klingenthal wieder möglich

Langsam bricht wieder die Zeit des Wintersports an. Die Selber Wölfe stehen ja schon länger wieder auf dem Eis. Aber auch beim Skispringen geht es nach und nach wieder los. Bis zum Sparkassen FIS Sommer Grand Prix der Damen und Herren dauert es noch knapp einen Monat. Bereits seit heute (5.9.) können die Skispringer in der Arena in Klingenthal wieder trainieren. Die Anlaufspur war eine Zeit lang für Reparaturarbeiten gesperrt. In dieser Woche trainiert der Bundesstützpunkt Klingenthal in der Arena, in der darauffolgenden Woche das B-Team der tschechischen Skispringer sowie das italienische Skisprung-Team.