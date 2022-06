Nach Renaturierung: Neuer Fischbestand für den Selbbach

Jahrelang hat es im Gewässerlauf des Selbbaches in Selb nur wenige verschiedene Wasserlebewesen gegeben. Das soll sich nun ändern. Nach der Renaturierung des Selbbaches im Zuge der Vorbereitungen auf die bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen 2023, hat der Bach heute einen neuen Fischbesatz erhalten. Die Fische wurden am Vormittag in das Gewässer eingesetzt. Neben Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch war auch der Bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, anwesend.