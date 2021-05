Nach Reifenplatzer auf A9: 400 Liter Diesel laufen aus

Auf der A9 in Richtung Berlin ist heute Geduld gefragt. Am Nachmittag ist einem LKW kurz nach der Ausfahrt Himmelkron ein Reifen geplatzt. Dadurch hat sich laut Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth ein Metallteil gelöst und dabei den Tank eines anderen LKW beschädigt. Rund 400 Liter Diesel sind deshalb ausgelaufen. Die Autobahn in Richtung Berlin ist seitdem gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. In Richtung Nürnberg ist eine Spur befahrbar. Der Schaden wird aktuell auf rund 5000 Euro geschätzt. Feuerwehr und THW sind weiterhin im Einsatz, um die Spuren vom Diesel zu befreien. (Stand: 18:45 Uhr)